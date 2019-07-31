Balık üretim çiftliğinin ağlarında yırtık oluştu, 5 ton levrek denize karıştı

HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde balık üretim çiftliğindeki ağlarda oluşan yırtık nedeniyle yaklaşık 5 ton balık denize karıştı. Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir balık üretim tesisinin kullandığı ağlarda yıpranma kaynaklı yırtık oluştu. Gittikçe açılan ağlardan yaklaşık 5 ton levrek İskenderun Körfezi'ne karıştı. Durumu öğrenen vatandaşlar, kıyılarda balık tutmaya çalıştı.

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