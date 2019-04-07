Balık tutmak için gittiği baraj gölünde boğuldu

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yazıhan ilçesinde balık tutmak amacıyla baraj gölüne şişme botla açılan kişi boğuldu. Alınan bilgiye göre, Orhan Yüce (36) ve beraberindeki 3 arkadaşı balık tutmak ve piknik yapmak amacıyla Egribük mevkisinde Karakaya Baraj Gölü'ne gitti. Göle yerleştirdiği oltaları kontrol etmek için motorlu şişme botla baraja açılan Yüce'den bir süre sonra haber alamayan ve botun kontrolsüz sürüklendiğini fark eden arkadaşları Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gölde arama çalışması başlatan su altı arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu Yüce'nin cesedine kıyıya 50 metre açıkta ve 15 metre derinlikte ulaştı. Yüce'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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