Balık tutmak için girdiği gölette boğuldu Uşak'ın Eşme ilçesindeki Takmak Göleti'nde boğulan 69 yaşındaki Ahmet Topal'ın cesedi, İzmir'den gelen kurbağa adamlar tarafından çıkarıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde balık tutmak için gölete giren 69 yaşıdaki kişi boğuldu. Ahmet Topal, dün akşam arkadaşı Hüseyin Özcan (60) ile balık tutmak için Takmak Göleti'ne gitti. Bir süre kıyıda bekledikten sonra ağı toplamak için suya giren Topal, gözden kayboldu. Özcan'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama başlattı ancak herhangi bir sonuç alamadı. Daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinden yardım istendi. Sabaha karşı olay yerine gelen kurbağa adamlar, Topal'ın cesedini sudan çıkardı. Topal'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.





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