Balık tutarken nehre düşen adam hayatını kaybetti Hatay’da balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek nehre düşen kişi boğularak can verdi.

Hatay’da balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek nehre düşen kişi boğularak can verdi.



Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Sabit Yıldırım, arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için Reyhanlı ilçesi Asi Nehri’ne gitti. Balık tuttuğu sırada dengesini kaybeden Yıldırım, nehre düştü. Kendisiyle beraber gelen arkadaşları uğraşsa da Sabit Yıldırım’ı sudan çıkaramadı. Ekipler tarafından sudan çıkarıldığı öğrenilen Sabit Yıldırım, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldırım’ın cansız bedeni, Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

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