0553 313 94 23
impression

Celal Şengül kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde, 58 yaşındaki Celal Şengül, sahil kenarındaki kayalıklarda oltasıyla balık tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

30 Ekim 2018 Salı 14:02
Celal Şengül kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

Olay, dün ilçenin Fatih Mahallesi'nde deniz kıyısındaki kayalıklarda meydana geldi. Kayalıklarda yerde yanında oltası bulunan ve hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kayalıklardaki kişinin öldüğü belirlendi.

Oltasıyla balık tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği tespit edilen kişinin Celal Şengül olduğu belirlendi. Şengül'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için TrabzonAdli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:02
  1. Trabzon
  2. kalp krizi
  3. balık tutmak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan Türkiye açıklaması: Anlaştık
    1. İran'dan Türkiye açıklaması: Anlaştık
    2. MHP’li Akçay: CHP bölücülerin..
    3. Kestane pişirmek bir zanaat!
    4. İstanbul’a yeni bir teknokent geliyor
    5. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5 ilin..
    6. İran'da hükümet devlet televizyonunu..
    7. İran'dan Türkiye açıklaması: Anlaştık
    8. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
    9. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden..
    10. 2019 asgari ücret ne olur
    11. Türkiye’den Hindistan’a 100 su kuyusu
    12. PTT personel alımı 2018 başvuru formu
    13. Ali Koç takımı fena payladı: Büyük..
    14. Derbi biletleri satışa çıktı! İşte..
    15. Müslüman siyasetçinin Facebook hesabı..
    16. Terim'den flaş karar! Derbi öncesi...
    17. PTT personel alımı 2018 PTT 55 bin..
    18. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
    19. E-5'teki korkunç cinayetin sırrı çözüldü
    20. Ayaklar taşıdığı ağırlığa isyan eder
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?