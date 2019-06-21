0553 313 94 23

Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Kastamonu’da balık tuttuğu sırada baraja düşen bir vatandaş boğularak hayatını kaybetti.

21 Haziran 2019 Cuma 17:32
Balık tutarken baraja düşen vatandaş boğuldu

Kastamonu’da balık tuttuğu sırada baraja düşen bir vatandaş boğularak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni yükselen baraj seviyesiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü balık adam ekiplerince botla karaya çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde bulunan Karaçomak Barajı’nda eşi Konya’da kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Fatih Küçük, balık tutmaya baraja gitti. Barajın en sığ noktasına giden Fatih Küçük, balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Kısa süre su içerisinde çırpınan Fatih Küçük, hayatını kaydetti.



Ailesi haber alamayınca komşularına ulaştı


İki gün boyunca Fatih Küçük’ten haber alamayan ailesi, durumu komşularına bildirdi. Bunun üzerine Fatih Küçük’ün balık tutmaya gittiğini tahmin eden komşuları, Karaçomak Barajı’na giderek kontrol etti. Kısa süre sonra yaşlı adamın aracına yol kenarında rastlayan komşuları, barajın uç kısmında su içerisinde Fatih Küçük’ün cansız bedeni ile karşılaştı.



Olay jandarma ekiplerine haber verildi


Fatih Küçük’ün cansız bedenini gören komşuları durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri ile sağlık ekipleri, Fatih Küçük’ün boğularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın naaşı, sudan çıkarılmak istendi ama son günlerde yağan yağmur nedeniyle baraj seviyesinde meydana gelen yükselme dolayısıyla baraja çıkarılamadı.



AFAD balık adamlar, cenazeyi botla çıkardı


Karaçomak Barajı’nın uç kısmının çok sığ ve dik yamaç olması nedeniyle Fatih Küçük’ün cansız bedeni çıkarılamayınca Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Botla birlikte baraja inen AFAD balık adam ekipleri, su içerisinde bulunan Fatih Küçük’ü bot içerine alarak karaya çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından Fatih Küçük’ün naaşı, cenaze aracına konarak otopsi yapılmak üzere Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye ve Belarus'ta mantar türü araştırması yapılacak
    1. Türkiye ve Belarus'ta mantar türü..
    2. Havuzda lens kullanılır mı?
    3. Jandarmadan Kızılaya kan bağışı
    4. Valilikten mülteci açıklaması
    5. ESOGÜ Tıp Fakültesi 2019 mezunlarını..
    6. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden..
    7. Kastamonu’da heyelanda bozulan yollar..
    8. Erzurumspor'da Muzaffer Bilazer dönemi
    9. KKTC hükümeti Maraş bölgesinde..
    10. Yüksekova’da 21 kilo 138 gram eroin..
    11. GÜNCELLEME-Denizli'de öğretmenler ve..
    12. GÜNCELLEME - Sivas'ta 28 kilo 885 gram..
    13. Bandırmaspor’da Göksel Karlahan güven..
    14. Gürsu’dan Göbeklitepe’ye kültür köprüsü
    15. Bursa’ya Kastamonu çıkarması
    16. Başkan Şahin’den Vali Şentürk’e ziyaret
    17. Pazaryeri Kaymakamı Güven İlçe..
    18. Galatasaray'a eski başkandan şok!
    19. Ahşap Heykel Festivali dolu dolu..
    20. Anadolu’daki Türk kültürünün Orta..
    21. İnönü Sultan Alâeddin Camii..
    22. Aracı ile minik çocuğa çarparak olay..
    23. Elazığ’da bin keklik doğaya salındı
    24. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz,..
    25. ESOGÜ cinayetleri davası
    26. Şarjlı bisilket otomobille çarpıştı: 3..
    27. İlgili öğretmenlere sormadan not..
    28. Siirt’te virajı alamayan otomobil..
    29. Gökhan Meral Samsunspor’da
    30. Kendini TIR’ın önüne attı
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap