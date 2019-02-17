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Balık tezgahları boş kaldı

Trabzon’da balık avının sonu yaklaştıkça balık tezgahları boş kalmaya başladı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:52
Balık tezgahları boş kaldı

Trabzon’da balık avının sonu yaklaştıkça balık tezgahları boş kalmaya başladı. Balıkhaline balık gelmeyince bir çok balıkçı tezgahlarını açmadı. Tezgahlarda ise az da olsa somon, levrek, çupra gibi balıklar yer aldı.


Vatandaşlar bu durumun şaşkınlığını yaşarken, pazara gelenler ise eli boş geri dönüyor.


Balıkçılardan Zekeriya Denizer sezonun artık bittiğini belirterek ”Bu sene palamut fazla oldu. Hamsi az çıktı. Palamutçuluğa bakıldığı zaman hamsi de bir nebze kendini gösterdi. Şuan yavaş yavaş izini kaybettiriyor. Tezgâhlar kültür balıklarıyla dolmaya başladı. Tekneler Gürcistan’daydı. Gürcistan’dan hamsi bekliyorduk. Fakat oradan da hamsi gelmedi. Bundan sonra tezgâhlarda kültür balıkları dediğimiz somon, levrek, çupra, alabalık gibi balıkları görürüz” şeklinde konuştu.


Balıkçılardan Gökhan Terzi ise "Sezon bitti sayılır. Kültür balıkları dışında sadece istavrit kaldı. Sezon ilk iki üç ay güzel geçti. İlk üç ay bolluk yaşadık. Sonrasında balık kesildi. Bundan sonra yetiştirme balık dediğimiz levrek, somon, çupra gibi balıklar olur. İnşallah bu balıklar fazla olur da vatandaşımız ucuza yer” dedi.


Trol avcılığı yapılmasının balıkların olmamasına neden olduğunu söyleyen Balıkçı Mustafa Kara da ”Trol balıkçılığı yapıldığı sürece denizde balık olmaz. Bu sezon da balık olmadı. Binlerce kişi denizden geçim sağlıyor. Balık olmazsa bu insanlar geçim sıkıntısı yaşar. Balıkları bilinçli avlamıyorlar. Bilinçli avlasalar bu kadar az balık olmaz. Az olduğu için de balıkçılar mecbur donmuş balık satıyorlar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:52
  1. kültür

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