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Balık sezonu kapandı

1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan itibariyle sezonu kapattı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:02
Balık sezonu kapandı

1 Eylül’de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan itibariyle sezonu kapattı. Balıkçı Kenan Balcı, "Çok şükür bu sene çok güzel bir balık mevsimi yaşandı. Halkımız bol balık yerken balıkçılar da bol bol balık tuttu" dedi.


1 Eylül 2018’de “Vira Bismillah” diyerek av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan itibariyle sezonu kapattı. Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için başlayan yasak, kıyı balıkçılığı yapanları etkilemeyecek. Öte yandan yarım asırdır balıkçılıkla uğraşan Kenan Balcı, sezonun iyi geçtiğini, palamut ve hamsinin balıkçı camiasının yüzünü güldürdüğünü ifade etti. 3 sene önce hamsi fiyatlarının 30 TL’ye dayandığını belirten Balcı, bu sene hamsinin fiyatının 7 ile 15 TL arasında değiştiğini dile getirdi.



“Hamsinin kilosu en ucuz döneminde 15 TL’ydi, bu sene 7 ile 15 TL arasında değişti”


Av sezonunun güzel geçtiğini belirten balıkçı Kenan Balcı, “Büyük gemiler, yasak dediğimiz gırgırlar bugünden itibaren yasak dönemine girdik. Kıyı balıkçılar mesela küçük tekneler, insan gücüyle çekilen ağlar serbest. Çok şükür bu sene çok güzel bir balık mevsimi yaşandı. Özellikle Palamut ve hamsi balıkçı camiasının yüzünü güldürdü. Halkımız bol bol balık tüketti. 3 sene önce örneğin 100 kilo satıyorduk, bu sene 300 kilo sattık. 3 sene öncenin fiyatlarına balık sattık. 3 sene önce hamsinin kilosu 30 TL’ydi. En ucuz döneminde on 15 TL’ydi. Bu sene 7 ile 15 TL arasında değişti. Halkımız bol balık yerken balıkçılar da bol bol balık tuttu. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Gemicilerimize ve balıkçılarımıza mazotu yarı yarıya ucuzlatarak balıkçılarımız açık denizde rahat avlama yaptı. Balığın büyüyüp yumurta yapmasını bekleyelim. Yumurta yapmadan balığı tutarsak iflah olmayız. Kazanç kapımızı kapatmamak için, yavru balık bir de zamanı olmayan balıkları yakalamayalım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:02
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