Balık sezonu final yapıyor

Kahramanmaraş’ta balık sezonunun sonlarına yaklaşılırken balıkçı esnafı bol bol palamut, çupra ve alabalık tüketilmesini önerdi.

Kahramanmaraş balık pazarında balık satışı yapan İbrahim Sarı, yaz mevsiminde beyaz et olarak bilinen balığın tüketilmesini önerdi. Balığın ızgara üzerinde hafif ateşte pişirilip haftada 2 gün tüketilmesi gerektiğini söyleyen Sarı, balık sezonunun bittiğinde 4-5 çeşit balığın kalacağını söyledi. Vücudun alması gereken yağ miktarının balıkta olduğunu kaydeden balıkçı esnafı İbrahim Sarı, fiyatların geçen yıllara göre aynı seviyede seyrettiğini söyledi.

Sarı, “Balık sezonunda artık finale doğru yaklaşırken, insanların bol bol balık tüketmelerini öneririz. Örneğin balık fiyatları geçtiğimiz yıla göre de pahalı değil. İnsanlara bol bol beyaz et tavsiye ederiz. Geçen yıl 30 lira olan levrek bu yılda hemen hemen aynı. Geçen yıl 20 lira olan alabalık 20 lira. Önceden Kahramanmaraşlılar istediği balığı bulamazken, şuanda her balık rahatlıkla bulunabiliyor. Yani Kahramanmaraş’ta balık tüketimi oldukça arttı. Balık sağlıktır ve insanların en az haftada 2 defa balık tüketmelerini tavsiye ederiz. Özellikle ızgara ve közde sakin ateşte pişirilen balıkların tüketilmesini öneririz. Yani sıcak mevsimde ızgara balık daha hafif ve daha lezzetli olur. Bu mevsimde omegası fazla olan balıkların tüketilmesini öneririz. Örneğin palamut, alabalık, çupra tüketilebilir. 1 haftaya kadar da artık balık sezonu kapanırken elimizde 5-6 çeşit balık kalacak. Yeni balık sezonumuz ise 9’uncu ayda başlıyor” dedi.