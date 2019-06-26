0553 313 94 23

Balık satışlarında son 25 yılın en durgun dönemi

Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından kıyı balıkçılarının getirdiği balıklar tezgahları süslerken, Trabzon balık satışında son 25 yılın en durgun dönemini yaşıyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 09:33
Balık satışlarında son 25 yılın en durgun dönemi

Denizlerde av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından kıyı balıkçılarının getirdiği balıklar tezgahları süslerken, Trabzon balık satışında son 25 yılın en durgun dönemini yaşıyor.


Balıkçılar, özellikle av yasağının 15 Nisan’da başlamasının ardından bugüne kadar geçen zaman içinde vatandaşların balığa karşı ilgisinin az olduğunu belirterek, işlerinin bekledikleri gibi olmadığından yakındı. Satışların neredeyse durma noktasına geldiğini belirten balıkçılar, özellikle somon balığı ihracatının bu balığın iç piyasadaki fiyatını artırdığına dikkat çekerek, geçen yılın aynı dönemine göre fiyatının iki kat arttığını söylediler.


Balıkçı esnafı Mehmetcan Örseloğlu, yaklaşık 30 yıldır sektörün içinde bulunduğunu, yaklaşık 25 yıl ilk kez vatandaşın balığa ilgisiz olduğunu belirterek, “30 yıldır bu işin içindeyim. Son 25 yıldır ilk kez böyle bir sezon yaşıyorum. Neden olduğu konusunu da çözmüş değiliz. Diğer yıllara nazaran balık da var. Kıyı balıkçılarının getirdiği az miktarda istavrit, barbun, mezgit, isparize var. Bunun yanında somon, çupra, levrek, alabalık gibi balık çeşitleri bulunuyor. Ne hikmetse vatandaş balığa karşı pek talep göstermiyor. Bu durum Ramazan’dan beri devam ediyor. Her geçen yıl bir önceki yılı aratmaya başladı. Av yasağı başladığından bugüne kadar vatandaş balığa pek rağbet göstermiyor. Normalde buraları hareketli olması gerekirdi” dedi.



"Umudumuz gurbetçiler ve yabancı turistler"


Artık umutlarının gurbetçiler ve yabancı turistler olduğunu belirten Örseloğlu, “Artık umudumuzu yurt dışından gelecek gurbetçilere, yabancı turistlere bağladık. Bu da olmazsa artık yeni av sezonun açılmasını bekleyeceğiz, beklentimiz o yönde. Bu seneki gibi bir durgunluğu hatırlamıyorum. Zaten tezgahların çoğu boş, gelen balık miktarı da çok az. Buna rağmen yine satış yok. Fiyatlar barbun 20, istavrit 20-25, alabalık 25, levrek, çupra 25TL. Alabalığı daha önce 6 tanesini 10 TL’ye satıyorduk, şimdi ise ihracattan dolayı kilosunu 25 TL’ye satıyoruz. Fiyatlar bizlerden kaynaklı bir durum değil. Geçen yıl bu aylarda kilosunu 12.5-15 TL’ye sattığımız somon balığı bu yıl 25 TL. Bunun da nedeni ihraç edilmesi. Kısacası satış yok. Vatandaş artık sebzeye yöneldi. Alım gücünden dolayı daha ucuz olan sebzeyi tercih ediyor” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 09:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu hizmeti verecek demir yolu hatları belirlendi
    1. Kamu hizmeti verecek demir yolu..
    2. Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi..
    3. TİGEM safkan Arap tayı satacak
    4. Hakkari Belediyesinin yaz kursları..
    5. Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    6. TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız..
    7. Çocuklarda görme problemlerine dikkat
    8. Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    9. Teröristlere götürüleceği..
    10. Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ..
    11. EPDK kurul kararı
    12. Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün..
    13. Döviz kurları
    14. Irak'tan İngiltere'ye kritik çağrı!
    15. Arsiyan yaylasındaki yüzen adalara..
    16. Brent petrolün varili 65,98 dolar
    17. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy:..
    18. Kayserispor eski Onursal Başkanı..
    19. Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    21. Hacılar’da trafikte öncelik yayaların
    22. Balık satışlarında son 25 yılın en..
    23. Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan..
    24. "Yeni bölümleri iş dünyasının..
    25. Doğankent için yasa teklifi
    26. "Optifuel Challenge"de Türkiye'yi..
    27. Kaburga gelinlik | 2019'un trend..
    28. (Özel) Sık sık diyet değiştirenler Yo..
    29. (Özel) Minibüste kolu sıkışan çocuğu..
    30. İki endüstri bölgesine yatırım harcı..
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi