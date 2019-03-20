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Balık pazarında dev yayın balığı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Çarşamba günleri halk pazarı ile birlikte kurulan balık pazarına 42 kilogram ağırlığında, 120 santimetre metre uzunluğunda dev yayın balığı getirilerek, meraklıları için satışa sunuldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:56
Balık pazarında dev yayın balığı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Çarşamba günleri halk pazarı ile birlikte kurulan balık pazarına 42 kilogram ağırlığında, 120 santimetre metre uzunluğunda dev yayın balığı getirilerek, meraklıları için satışa sunuldu. Kilogramı 35 TL’den satılacağı belirtilen yayın balığı için, daha önceden siparişlerin verildiği belirtildi.


Simav balık pazarı esnaflarından Bahri Tumbay, yayın balığının çok lezzetli olduğunu ifade etti. Tumbay “ Sezonun son avında yakalandığı belirtilen dev yayın balığını, halk pazarında satılmak üzere soğutuculu dolapta muhafaza ettik. Tavası ve buğulaması çok makbul olan yayın balığını, önceden sipariş veren müşterilerimiz arasında paylaştıracağız “ dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:56
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