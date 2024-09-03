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Balık kokusuna Canan Karatay çözümü: Güç işi bitirdi, 5 dakikada ev mis gibi! İşte o detayı verdi! Nasıl?

Yeniakit Publisher
2024-09-03 19:36:00 - 2024-09-03 19:39:35
Balık kokusuna Canan Karatay çözümü: Güç işi bitirdi, 5 dakikada ev mis gibi! İşte o detayı verdi! Nasıl?

Balık sezonu açıldı, palamutlar tezgâhlara çıktı ve evlerden balık kokusu gelmeye başladı. Balık konusunda sevilmeyen tek şey ise pişerken yayılan koku.

Balık sezonunun açılmasıyla "Balık kokusu nasıl geçer?" diye araştırmalar başladı. Bu konuda herkesin bir fikri olduğu gibi Canan Karatay'ın da bir çözüm önerisi var.

Palamutlar tezgahlarda yerini aldı. Izgarası, buğulaması ve de kızartılması yapılan palamut tadına doyum olmayan bir balık. Ama balık kokusu da inkâr edilemeyen bir gerçek. Herkes palamutun fiyatına odaklanırken biz balık kokusunu yazdık.

CANAN KARATAY'IN BALIK KOKUSU İÇİN ÖNERİSİ

Balık kokusu için limon kabuklarını kısık ateş üzerinde 4-5 dakika kadar yakın veya ocağın üzerine bir parça tarçın kabuğu koyun. Tarçını biraz ısıtın ve mutfakta uygun bir köşede bekletin.

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