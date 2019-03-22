0553 313 94 23

Balık ilgi görmüyor

Bilecik’te balık fiyatları el yakarken, tezgahlarda 15 ile 20 lira arasında alıcı bulabilen hamsi ise ilgi görmüyor.

22 Mart 2019 Cuma 11:34
Balık ilgi görmüyor

Bilecik’te balık fiyatları el yakarken, tezgahlarda 15 ile 20 lira arasında alıcı bulabilen hamsi ise ilgi görmüyor.


Bilecik’te kış mevsimin vazgeçilmezi olan balık fiyatlarında beklenen düşüş bu sezon henüz yaşanmadı.15 Nisan’da balık sezonunun kapanacağını ve satışların çok iyi gitmediğini belirten balık satıcısı Celal Karakaya “15-20 gündür havaların ısınmasıyla birlikte denizlerimizde balık çeşitliliği azaldı. Bu durum fiyatlara da yansıdı.Tüm balık camiasının işleri balık olmamasından dolayı sıkıntı içerisinde geçmektedir. Bilecik halkı da balığa talep göstermiyor. İstediğimiz satışı gerçekleştiremiyoruz. Balık sezonu 15 Nisan tarihinde sona eriyor. Tezgahın en pahalısı somon. Balık fiyatları şu an istavrit 20 TL, hamsi 15 TL, palamutlar aynı 20 TL, sardalya 10 TL, somon 80 TL" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giyim mağazasının camını kırıp, 80 bin liralık eşya çaldılar
    1. Giyim mağazasının camını kırıp, 80 bin..
    2. Diyarbakır Süper Amatör Ligi’nde..
    3. Brexit’in Almanya’ya maliyeti 9,5..
    4. ‘Her apartman sitesine çöp kovası’..
    5. Fadıloğlu, Şehitkamil’i karış karış..
    6. Bakan Varank Yalova’da
    7. Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar..
    8. Tunceli’de "Yaşlı Sağlığı" paneli
    9. Fikret Orman: “Hem Kulüpler Birliği..
    10. Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16..
    11. Başkan Ay kusursuz kafeyi ziyaret etti
    12. Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1..
    13. Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en..
    14. Cumhur İttifakı İshakçelebi’de..
    15. BM, İsrail’i kınayan tasarıyı kabul..
    16. Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52..
    17. Bakan Pakdemirli: "Bitkisel üretim..
    18. Efeler Belediyesi’nden vefa örneği
    19. SSAUMDER’den Cumhurbaşkanı..
    20. 4 günde 18 bin İranlı geldi
    21. Traktör firmasından çiftçiye tam destek
    22. Madde bağımlılığına karşı ’Hayatına..
    23. HESTOUREX 2019 Fuarı için geri sayım..
    24. Belediye otobüsüyle çarpışan..
    25. Denizli 3.9 büyüklüğünde depremle yine..
    26. Şehir hastanelerinden "Su..
    27. TFF 3. Lig
    28. Gözaltına alınan HDP’li belediye..
    29. Düzce Üniversitesi’nden istihdama..
    30. GAÜN’de Here & Locial Hackathon ve..
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler