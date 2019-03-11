Balık ağı hırsızıyakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balık ağı hırsızı yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na müracaat ederek kendisine ait 1700 metre uzunluğunda 17 takım balık ağının Manyas Gölü kenarından çalındığını beyan eden M.K. adlı balıkçının ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Göl kenarında inceleme yapan ekipler herhangi bir ize rastlamazken, istihbari çalışmalar sınucu bölgede dolanan kırmızı renkli bir aracın şüpheli olabileceği değerlendirildi.

Aracın renginden ve markasından yola çıkan jandarma ekipleri yapılan araştırmalar sonucu olay yeri civarında görülen aracın F.D. isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıs F.D. çalıştığı işletmede yakalanırken, bin 700 metre uzunluğundaki 17 takım balık ağı ise F.D. tarafından saklandığı ağaçlık alan içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili olarak F.D. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.