0553 313 94 23

Balık adamlar, bu kez feribottan uçan araç için daldı

Elazığ’da gece feribottan uçun otomobilin çıkarılması için suya giren dalgıçların bağladığı halat sayesinde otomobil vinç yardımıyla yukarı çekildi.

07 Mayıs 2019 Salı 14:21
Balık adamlar, bu kez feribottan uçan araç için daldı

Elazığ’da gece feribottan uçun otomobilin çıkarılması için suya giren dalgıçların bağladığı halat sayesinde otomobil vinç yardımıyla yukarı çekildi.


Olay, dün gece Elazığ ile Tunceli’nin Çemişgezek ilçesini birbirine bağlayan Keban Baraj Gölü’ndeki feribot iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinden Elazığ’a giden Uğur Karaduman (39),23 EY 931 plakalı otomobili ile feribota bindi. Feribotun Elazığ iskelesine geldiğini zanneden ve aracını çalıştırarak hareket eden Karaduman, baraja uçtu. Otomobil suya gömülürken sürücü kendi imkanlarıyla araçtan kurtulup sudan çıkmayı başardı.



Aracın kurtarılması için bugün çalışma yapıldı


Sürücünün hafif yaralı kurtulup tedavi altına alındığı olayla ilgili bugün ekipler aracı çıkarmak için çalışma yaptı. Bölgede İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler görev alırken, su altında bulunan araca halat bağlanması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polislerden yardım istendi. Bölgeye giden ekipler, hazırlıklarını yaptıktan sonra su altına dalarak araca halat bağladı. Balık adamların halat ile vincin bağlantısını sağlaması sonrasında otomobilin yukarı çekildi. 1 saatlik çalışma sonucu kurtarılan araç çekiciye yüklenip olay yerinden götürüldü.


Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den BAE'ye "Kanser hastası kadın mahkumun ölümünü araştır" çağrısı
    1. BM'den BAE'ye "Kanser hastası kadın..
    2. ALES temel soru kitapçığı ve cevap..
    3. HDP TBMM Grup Toplantısı
    4. Atlasglobal’den 23 Haziran seçimi için..
    5. İKÜ, insana saygı ödülüne layık görüldü
    6. Manisa BBSK Tuzla maçına hazır
    7. İstanbul’da yağmur etkili olmaya..
    8. Resmi olarak duyuruldu! Pegasus, Onur..
    9. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    10. Sınırı geçmeye çalışan terörist..
    11. Başkan Avcı, çalışan personelin..
    12. Traktör ile binek araç kaza yaptı: 2..
    13. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    14. Trafik polisini şehit eden sürücü..
    15. "Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş..
    16. TSK’nın yükünü azaltacak projede sona..
    17. Hırsızlık için girdiği trafo..
    18. Belediyesporlu voleybolcular kupalara..
    19. Trafo merkezinde akıma kapılan şahıs..
    20. Acı haber 3 yıl sonra geldi! Şehit oldu
    21. Kuşadası Ticaret Odası’nda İŞKUR..
    22. Başkan Günel, Kuşadalılarla iftar..
    23. Beyin kanaması geçiren gazeteci defin..
    24. ADÜ ilk iftarda bir araya geldi
    25. (Özel) Ampute kız Bangladeş birincisi..
    26. Yangında balkondan atlayan genç kızı..
    27. Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 2 polis öldü
    28. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi olağan..
    29. Mutlu olmak için sağlıklı beslenin
    30. Fenerbahçe'de Akhisarspor mesaisi..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak