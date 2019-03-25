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Balığın solungacında uyuşturucu kaçakçılığı

Mersin’de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün bagajında yapılan aramada, palamut balığının solungacına gizlenmiş 56 gram kokain ele geçirildi.

25 Mart 2019 Pazartesi 08:53
Balığın solungacında uyuşturucu kaçakçılığı

Mersin’de şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsün bagajında yapılan aramada, palamut balığının solungacına gizlenmiş 56 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Mersin narkotik polisi, son yılların en ilginç uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Mersin Otogarı’ndan hareket eden bir yolcu otobüsünü durdurarak rutin kontrollerini gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik detektör köpeğinin yolcu bagajındaki bir kutuya tepki vermesi üzerine detaylı arama yaptı. Yapılan aramada, köpük kutu içerisindeki buz kütlelerinin arasında 5 adet palamut balığı olduğunu gören ekipler, balıkları tek tek kontrol etti. Kontrollerde balıklardan birinin solungaçlarının içerisine gizlenmiş 56 gram kokain ele geçirilirken, ekipler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.


Uyuşturucu kaçakçılarının polisten kurtulmak için uyguladığı yöntem, ’bu kadarına da pes’ dedirtirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Ele geçirilen uyuşturucunun ise doğu illerine gönderilmek istenildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 08:53
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