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Balığa çıkan gencin denizde kaybolması

Samsun'un Terme ilçesinde balık tutmak için babası ile açıldığı denizde tekneden düşerek kaybolan genç aranıyor

30 Temmuz 2019 Salı 12:03
Balığa çıkan gencin denizde kaybolması

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde babası ile balık tutmak için denize açılan ve tekneden düşerek kaybolan genci arama çalışması 4. gününde de devam ediyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi ile sivil balıkçılar tarafından Çaltı Burnu açıklarında deniz yüzeyinde Ali Korkmaz'ı (21) arama çalışmaları sürüyor.

Korkmaz, 26 Temmuz'da babası Fatih Korkmaz ile tekneyle Karadeniz'e balığa açılmış, bir anda dengesini kaybederek suya düşmüştü. Korkmaz'ı babası uzun süre aramasına rağmen bulamamıştı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:03
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  5. Terme

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