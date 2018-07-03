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Bali'deki patlamalardan dolayı bin 156 kişi tahliye edildi

Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı’nda meydana gelen patlamalar nedeniyle bin 156 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiği öğrenildi.

03 Temmuz 2018 Salı 16:37
Bali'deki patlamalardan dolayı bin 156 kişi tahliye edildi

Endonezya’nın Bali Adası’ndaki Agung Yanardağı’nda meydana gelen patlamalar nedeniyle bin 156 kişi, güvenli bölgeye tahliye edildi.

Karangasem Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD), dün akşam Agung Yanardağı’nın yeniden kül ve lav püskürmesinin ardından bin 156 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini açıkladı.

BPBD, tahliye edilenler için battaniye ve gıda gibi temel insani ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını belirtti ve tahliye edilenlerin sayısının daha da artabileceğini bildirdi.

Bali’deki "I Gusti Ngurah Rai"’ Havalimanı yetkilileri, şu an için uçuşlarda herhangi bir aksamanın olmadığını duyurdu.

4 KİLOMETRELİK ALANDA FAALİYET YASAĞI

Adanın batısındaki Banyuvangi bölgesi yetkilileri, yanardağdaki hareketlilikler nedeniyle 8 bin kişiye tedbir amaçlı maske dağıttıklarını açıkladı ve halka yanardağ çevresindeki 4 kilometrelik alanda herhangi bir faaliyette bulunmamaları uyarısı yaptı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), dün akşam meydana gelen patlamada yanardağdan püsküren kül ve dumanın 2 kilometre yüksekliğe çıktığını ve lavların yanardağ çevresinde geniş bir alana yayıldığını kaydetti.

Bali havalimanı, volkanik küllerin hava ulaşımını aksatması nedeniyle geçen hafta yarım gün hizmete kapatılmıştı.

1963'TEKİ PATLAMADA LAV AKIŞI 11 AY SÜRDÜ

Yanardağ 1963'te patladığında lav akışı 11 ay sürmüş, binden fazla kişi hayatını kaybederken büyük maddi hasar yaşanmıştı. Yanardağın etki alanında halen 4 milyon kişi yaşıyor.

Yaklaşık 250 milyon nüfusa ev sahipliği yapan takımadalar ülkesi Endonezya, "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem bölgesinden bulunuyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 16:37
  1. yanardağ
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