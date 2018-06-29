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Bali'deki havalimanları uçuşlar askıya alındı

Agung Yanardağı'ndan püsküren kül ve dumanlar hava trafiğini sekteye uğrattı.

29 Haziran 2018 Cuma 08:19
Bali'deki havalimanları uçuşlar askıya alındı

Endonezya'nın Bali Adası'nda Agung Yanardağı'ndan püsküren kül ve duman hayatı zorluyor. 

Bölgedeki Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı bugün geçici süreyle uçuşlara kapatıldı.

Bali'de 450'ye yakın uçuşun iptal olmasıyla 75 binden fazla yolcu olumsuz etkilendi.

Adanın batısında Doğu Cava'daki Banyuvangi ve Jember kentlerindeki havalimanlarında uçuşlar bugün geçici süreyle durduruldu. 

Yanardağdan dün akşam çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin metreye ulaştı.

Bölge halkı yanardağ civarında olmamaları ve belli bölgelerde maske takmaları için uyarıldı. 

Öte yandan, Avustralya'daki kentler ile Bali arasında seferleri olan "Jetstar" ve "AirAsia" havayolu şirketleri tedbir amacıyla iki yönlü uçuşlarını iptal etti.

Kasım ayında yanardağdan çıkan duman ve külün uçuşlara engel olmasıyla on binlerce yolcu mağdur olmuştu. 

Özellikle Çin ve Avustralya'daki turizm şirketleri turlarını iptal etmiş ve bölgedeki birçok ülke de Bali seferlerini durdurmuştu.

Hükümet, eylül-aralık aylarında yanardağda yaşanan hareketlilik nedeniyle turizmde 1 milyar dolarlık kayıp olduğunu açıklamıştı.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:19
  1. Avustralya

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