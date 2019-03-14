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Balı gençlerinden Erol Şahin’e açık destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinebağlı Balı Mahallesinin gençleri bir araya gelerek AK Parti Kdz.

14 Mart 2019 Perşembe 15:33
Balı gençlerinden Erol Şahin’e açık destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinebağlı Balı Mahallesinin gençleri bir araya gelerek AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’i ziyaret etti.


Kdz. Ereğli’nin en önemli mahallelerinden biri olan Balı Mahallesi’nin gençleri bir araya gelerek, Ereğli’nin genç Belediye Başkan Adayı Erol Şahin’i seçim bürosunda ziyaret etti. Erol Şahin’e güvendiklerini ve desteklediklerini belirten yaklaşık 50 genç,Şahin ile saatlerce sohbet edip mahallelerinin sorunlarını dile getirdiler. Gençlerin ziyaretinden ve desteklerinden çok memnun olduğunu belirten Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ise Balı Mahallesi ve çevresindeki tüm sorunları en ince ayrıntısına kadar bildiklerini belirtti. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi, “Sizin bana verdiğiniz rapordaki sorunların tamamına vakıfım. Bu sorunlar belediye için halledilemeyecek, çözülemeyecek sorunlar değil. Hiç merak etmeyin, göreve geldiğimizde bu sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmuş oluruz. Ereğli’mizin ikinci sırada da esnafın ve sanayicinin sorunları geliyor. Üçüncü sırada da otopark, trafik ve ulaşım soru geliyor. Sorunları öncelik sırasına göre çözüme kavuşturacağız. Stratejik olarak üzerinde en fazla duracağımız konu ise istihdam olacak. Bununla ilgilide hayata geçirilebilir gerçekçi projelerimiz hazır. Bunların hayata geçirilmesi için sizlerden, Ereğli halkından 31 Mart günü yetki istiyoruz. Cumhurbaşkanımız 19 Mart’ta 8 ayda ikinci kez Ereğli’ye geliyor. Bu ziyaret bile kendisinin Ereğli’ye ne kadar önem verdiğini, Ereğli’yi ne kadar sevdiğini göstermektedir. Bizim Ereğli olarak bu tarihi fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım. Cumhurbaşkanımızı en iyi şekilde karşılamamız lazım. 31 Mart’ta Ereğli’de ne kadar yüksek oy alırsak Cumhurbaşkanımızın karşısına o kadar daha başımız dik çıkarız ‘Sayın Cumhurbaşkanım biz gereğini yaptık’ deriz. Kendisi de Ereğli ne istiyorsa verecektir. Biz her şeyi ben bilirim anlayışı ile Ereğli’yi yönetmeyeceğiz.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:33
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