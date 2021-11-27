Balgamlı öksürüğe iyi gelen doğal tedavi
Balgamlı öksürük kişiyi oldukça rahatsız eden bir durumdur.
Üst solunum rahatsızlıkları ile ortaya çıkan boğaz enfeksiyonu sürekli öksürüğe neden olur ve balgam oluşturur. Bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler.
Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir evde neler yapabilirim diye merak ediyorsanız işte balgamlı öksürüğü geçiren doğal reçete...
Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir?
Tereyağlı Pekmez
Tereyağlı pekmez öksürük ve balgam söktürücü denilince akla ilk gelen bitkisel reçetelerdendir.
Hazırlanışı
1 bardak suyu tencerede kaynatın. İçerisine 1 kaşık pekmezi ve 1 kaşık tereyağı ekleyin. Karışım ocakta kaynadıktan sonra ılıması için bekletin. Ilıdıktan sonra karışımı gün içinde tüketebilirsiniz.
- Öksürükle birlikte çıkan yoğun mukus.
- Öksürükle bağlantılı boğazda tahriş
- Ciğerlerden gelen hırıltı
- Göğüs ağrısı
- Nefes almada zorluk hatta nefes darlığı
Boğazdaki gıcık nasıl geçer?
Bol su içmek başta olmak üzere bol sıvı içilmesi gerekir. Bunların dışında; boğaz spreyleri ve pastiller de gıcıklanma hissini hafifletir. Aynı zamanda bitkisel çaylar ve kürler ile de tedavi edilebilir. Örneğin; gargara yöntemi, adaçayı, bal ve tarçın karışımı, zencefil ve bal yöntemi ile tedavi edilebilir.
Boğaz kaşıntısı
Farenjit, yutkunma güçlüğü, boğaz yanması, acı ve kaşıntıya neden olan bir rahatsızlıktır. Genellikle soğuk algınlığında ortaya çıkan farenjit, coxsackie ya da mononükleoz gibi boğaz ağrısı yapan enfeksiyonların sonucu da olabilir.