Balgamlı öksürüğe iyi gelen doğal tedavi

Üst solunum rahatsızlıkları ile ortaya çıkan boğaz enfeksiyonu sürekli öksürüğe neden olur ve balgam oluşturur. Bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir evde neler yapabilirim diye merak ediyorsanız işte balgamlı öksürüğü geçiren doğal reçete...

Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir?

Tereyağlı Pekmez

Tereyağlı pekmez öksürük ve balgam söktürücü denilince akla ilk gelen bitkisel reçetelerdendir.

Hazırlanışı

1 bardak suyu tencerede kaynatın. İçerisine 1 kaşık pekmezi ve 1 kaşık tereyağı ekleyin. Karışım ocakta kaynadıktan sonra ılıması için bekletin. Ilıdıktan sonra karışımı gün içinde tüketebilirsiniz.

Balgam belirtileri

Öksürükle birlikte çıkan yoğun mukus.

Öksürükle bağlantılı boğazda tahriş

Ciğerlerden gelen hırıltı

Göğüs ağrısı

Nefes almada zorluk hatta nefes darlığı Boğazdaki gıcık nasıl geçer?

Bol su içmek başta olmak üzere bol sıvı içilmesi gerekir. Bunların dışında; boğaz spreyleri ve pastiller de gıcıklanma hissini hafifletir. Aynı zamanda bitkisel çaylar ve kürler ile de tedavi edilebilir. Örneğin; gargara yöntemi, adaçayı, bal ve tarçın karışımı, zencefil ve bal yöntemi ile tedavi edilebilir.

Boğaz kaşıntısı

Farenjit, yutkunma güçlüğü, boğaz yanması, acı ve kaşıntıya neden olan bir rahatsızlıktır. Genellikle soğuk algınlığında ortaya çıkan farenjit, coxsackie ya da mononükleoz gibi boğaz ağrısı yapan enfeksiyonların sonucu da olabilir.