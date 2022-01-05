Soğuk algınlığı, grip ve sinüzit gibi solunum yolu enfeksiyonları, balgam üretiminin artması ve öksürük sık görülen nedenleridir. Alerjik reaksiyonlar balgam üretiminin üretiminin artmasının bir başka nedenidir. Baharatlı yiyeceklerin tüketimi bile burun pasajlarında aşırı mukus üretimine neden olabilir.

Balgam söktürücü bitkiler

Okaliptüs Çayı: Okaliptüs çayı, boğazı yumuşatır, öksürüğü hafifletir ve özellikle boğazda biriken balgamın atılmasına yardımcı olur. Ayrıca, çeyrek tencere kaynar süre 5-6 tane okaliptüs yaprağı atıp buharını solursanız ciğerlerin ve solunum yollarının açılmasını sağlar 4. Anason Çayı: Anason çayının buharını solumak ciğerleri yumuşatarak balgamın öksürükle vücuttan atılmasını hızlandırır.

Kekik Çayı: Kekik çayını bal ile tatlandırıp içmek, uzun süre boğazı yumuşatacaktır. 2. Nane çayı: Nane çayı içmek, boğazı yumuşatır, öksürüğü geçirir. Nane çayının buharını solumak, ciğerlerin açılmasına yardımcı olur. Hatta, nane yağı ile boğaz ve göğüs bölgesine masaj yapmak, grip rahatsızlıklarına iyi gelir. Nane çayı, balgam atılmasını kolaylaştırır, ciğerleri temizler.

Balgam öksürüğüne ne iyi gelir?

Balgamlı öksürük ya da üretken öksürük genel olarak balgam çıkartan öksürük türüdür. Kuru öksürük ise balgam çıkmaz ve çok tahriş eder.