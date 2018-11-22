Balet Sağtürk başarısının sırlarını anlattı

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü balet Tan Sağtürk, başarıya giden yolda bilgi ve disiplinin önemine işaret ederek, "Kendinizi sürekli geliştirmeli ve yetiştirmelisiniz. Bale kısa sürüyor, kelebek ömrü gibi." dedi.

Sağtürk, Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı tarafından düzenlenen "Ustalar ve Virtüözler" söyleşisine katıldı.

Yıllar sonra mezun olduğu okulda olmanın, kendisi için çok önemli olduğunu belirten Sağtürk, yaşadıklarından yola çıkarak başarıya giden yolda bir sanatçıyı nelerin beklediği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sağtürk, bu alanda Türkiye'deki şartlarla dünyadaki imkanların aynı olmadığını ifade ederek, "İmkanlarımız maalesef aynı olamıyor, özellikle Rusya ile... Ancak bu imkansızlardan bile aslında sanatçı dostlarım ortaya çıkıyor. Biraz önce bale ve modern dersleri izledim. Bunu söylüyorum, uluslararası seviyedeler. Bizim sizlere emanet ettiğimiz şeyleri koruyun mutlaka ama bunların üstüne de bir şeyler koymalısınız. Bunda en önemli şey ise bilgi ve disiplin." diye konuştu.

Konservatuvarlara öğrencilerin talebini artırmak için daha fazla çalışılması gerektiği görüşünü dile getiren Sağtürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belki köy köy gezerek yetenekli öğrencileri bularak, belki üniversitelerde yatılı bölümlerin oluşmasını sağlayarak mücadele verebilirsiniz. Kendinizi sürekli geliştirlemeli ve yetiştirmelisiniz. Bale, kısa sürüyor, kelebek ömrü gibi. Yaklaşık 10 yıl eğitim alacaksınız, bir o kadar daha Devlet Opera ve Balesi'nde altın çağınızı yaşayacaksınız sonra ne yapacaksınız? O yüzden kendinizi geliştirmelisiniz."