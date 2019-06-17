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Balenin kalbi Muratpaşa’da attı

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 18 okulun katılımıyla Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali’ni Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:33
Balenin kalbi Muratpaşa’da attı

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 18 okulun katılımıyla Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali’ni Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.Bale okulları, stüdyoları ve Akdeniz Üniversitesi’nin katıldığı festivalde, 6 yaşından 22’ye baletler ve balerinler toplam 50 gösteri sundu.


Muratpaşa Belediyesi’nin ilkini 2017’de gerçekleştirdiği Çocuk ve Genç Bale Festivali’nin 2’ncisi pazar günü gerçekleşti. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivale İstanbul, İzmir, Bursa, Bodrum ve Antalya’dan bale okulları, stüdyolarıyla birlikte Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı öğrencileri katıldı. Dans, mimik, müzik, duygu ve dekoru birleştiren en etkileyici sahne sanatlarından balenin en sıra dışı festivaline 18 okul, klasik bale ve modern bale kategorilerinde 50 gösteri sundu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde 6-17 yaş ve 18-22 yaş grupları solo, grup ve Grand Pas De Deux ve Grand Adagio kategorilerinde sergiledikleri performanslar büyük beğeni topladı.


Yurt dışı programı dolayısıyla festivalde bulunamayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gönderdiği mesajında Rusya Dostluk ve Kültür Derneği işbirliğiyle düzenlenen festivalin önemli bir hedefi olduğunu söyledi. Başkan Uysal, Antalya’nın, 25 yıllık geçmişiyle dünya çapında bir üne sahip Aspendos Opera ve Bale Festivali’ne ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Muratpaşa Çocuk ve Genç Bale Festivali’yle de genç bale sanatçılarının en büyük sahnesi olacak” dedi. Başkan Uysal, bunu gerçekleştirmek için her yıl daha da büyüyerek devam edecek festivale 2’nci yılında katılarak destek veren tüm okullara ve geleceğin balerin ve baletlerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:33
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