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Balçovalı gençlere Avrupa piyangosu

İzmir’de, Balçova Belediyesinin hazırladığı eğitim programına katılan üniversite mezunu gençler, hiçbir masraf yapmadan Avrupa’daki uluslararası şirketlerde 45 gün staj yapacak.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
Balçovalı gençlere Avrupa piyangosu

İzmir’de, Balçova Belediyesinin hazırladığı eğitim programına katılan üniversite mezunu gençler, hiçbir masraf yapmadan Avrupa’daki uluslararası şirketlerde 45 gün staj yapacak.


Balçova ilçesinde, belediyenin hazırladığı proje ilçede yaşayan gençlere umut oldu. Balçova’da yaşayan üniversiteli gençlerin eğitim kalitesini yükselterek iş bulmalarını hedefleyen Balçova Belediyesi, bu amaçla hazırladığı projede artık sona gelindi. ’Uluslararası Staj Merkezi’ projesi ile Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Ulusal Ajansı Erasmus-Gençlik Programı K2 Stratejik Ortaklığıdan alınan 220 bin Euro hibe ile başlatılan projede üniversite mezunu gençler; Belçika, Portekiz, İtalya veya Sırbistan’daki uluslararası şirketlerde hiçbir masraf yapmadan 45 gün staj yapacak.


Balçova’da ikamet eden üniversite mezunu gençler arasında yapılan elemelerden sonra programa katılmaya hak kazanan 35 genç, altı ay sürecek eğitimlerinin yarısını tamamladı. Balçova Belediyesinin proje ortağı olan Originn Firmasında; kodlama, yönetişim, halkla ilişkiler, dijital tasarım gibi dersler alan gençler, altı ayın sonunda bir sınava katılacak. Bu sınavın sonunda başarılı olan gençlerden 25’i Belçika, Portekiz, İtalya veya Sırbistan’daki uluslararası şirketlerde hiçbir masraf yapmadan 45 gün staj yapacak.


Diğer 10 genç ise Türkiye’deki firmalarda staj yapacak. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da ilk Uluslararası Staj Merkezi olma özelliğini taşıya projede eğitim alan gençleri ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, işsizlik sorunun Türkiye’nin en önemli problemlerinin başında geldiğini ifade ederek, "Biz eğitimin her alanında çocuklarımızın gençlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. İşsizlik var diye oturup bekleyemezdik. Buradaki eğitimle Avrupa’daki firmalarda barınma, ulaşım, yemek gibi masrafları olmadan rahatlıkla staj yapabilecekler. Orada hem mesleki alanda hem de dil alanında bir tecrübe edinecekler. Ben hepsinin çok başarılı olacağına inanıyorum ama bir gencimizi bile kurtarabilirsek bu bizim için başarıdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:53
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