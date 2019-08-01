Balçıkhisarlı minik çocuklar için gezi düzenlendi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü minik çocuklarına yönelik, rehber alan klavuzu Habib Akalın önderliğinde Friğ Vadisi ve Emre Gölüne gezi düzenlediler.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü minik çocuklarına yönelik, rehber alan klavuzu Habib Akalın önderliğinde Friğ Vadisi ve Emre Gölüne gezi düzenlediler.

Balçıkhisarlı minik çocuklar rehber alan klavuzu Habib Akalın mihmandarlığında Friğ Vadisi ve Emre Gölünü ilk kez gezmenin heyecanını yaşadı. Minik çocuklar ilk olarak Friğ Vadisini ziyaret ederek burada tarihi önem taşıyan değerleri ziyaret etti. Friğ Vadisi ziyaretinin ardından Emre Gölü’nü ziyaret eden minik çocuklar ilk kez tekne gezisi yapmanın neşesi içerisinde doyasıya eğlendi.

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