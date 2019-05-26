0553 313 94 23

Balat’ta silahlı kavga: 3 yaralı

Fatih Balat’taiki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

26 Mayıs 2019 Pazar 16:15
Balat’ta silahlı kavga: 3 yaralı

Fatih Balat’taiki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, saat 14.00 sıralarında Fatih ilçesi Balat’ta Cambaz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle gruptaki bir kişi yanında getirdiği silahı karşı gruptaki 3 kişiye sıktı. Silahların çekilmesi üzerine vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi yere yığıldı.


3 kişiyi yaralayan şahıs veya şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak hastaneye kaldırdı.


Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi içine alarak inceleme başlattı. Yaralanan 3 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando Şampiyonası
    1. 19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando..
    2. İlk üç sıra değişmedi! TÜİK,..
    3. Okçuluk: Dünya Kupası
    4. Özbekistan’da geleneksel Çiçek..
    5. Hentbole 200 öğrenci ile alt yapı yeni..
    6. Pakistan Başbakanı Han, Hint mevkidaşı..
    7. Karabük’te Amatör Telsiz Sınavı yapıldı
    8. Meteoroloji uyardı! O illerde..
    9. Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş..
    10. Düşen odun parçası adamı hastanelik etti
    11. U-18 Erkekler Türkiye Basketbol..
    12. Baraj gölüne düşerek kaybolan çocuğu..
    13. Hastane önünde silahla yaralamaya..
    14. Sinop’ta ’belediye-halk el ele, daha..
    15. 'Kafa keseceğim' diyen şahıs hakkında..
    16. Ramazan Bayramı öncesi indirim..
    17. Düşen odun parçası şahsı yaraladı
    18. Hostes önce şaşırttı, sonra güldürdü
    19. Aman dikkat! Çocuklarınızı..
    20. Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan..
    21. İzmirspor’da Emin İşletir dönemi
    22. Bağımsız aday Karabulut, Binali..
    23. Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem..
    24. TÜİK ölüm nedenlerini açıkladı
    25. Bakan Soylu, muhtarlarla bir araya geldi
    26. Voleybolda milli maçın ardından
    27. Fenerbahçe, UEFA yaptırımlarını..
    28. AK Parti’den iftar yemeği
    29. Şehit Polis Memuru Kalmış, mezarı..
    30. Ürdün'den İsrail'e çağrı
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi