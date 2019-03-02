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Balaban Müzesi Nazım Hikmet şiirleri ile buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından açılan Ressam İbrahim Balaban Müzesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:39
Balaban Müzesi Nazım Hikmet şiirleri ile buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından açılan Ressam İbrahim Balaban Müzesi anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Vatan Şairi Nazım Hikmet şiirleri, yoldaşı Balaban’ın resimleri arasında dinleyicilerle buluştu.


Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2018 yılı içinde hizmete açılan ve Vatan Şairi Nazım Hikmet Ran’ın cezaevi yıllarında yoldaşlığını yapan Ressam İbrahim Balaban’ın hayatı boyunca ürettiği eserlerini içeren Ressam İbrahim Balaban Müzesi, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.


Nazım Hikmet’in şiirlerinden oyunlaştırılan ve Tekirdağlı tiyatro sanatçısı Murat Başyazgan tarafından sahnelenen oyun, Ressam İbrahim Balaban Müzesi’nde Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin beğenisine sunuldu.



Tek kişilik özel gösteri büyük beğeni aldı


Ben İçeri Girdiğimden Beri, Vatan Haini, Tahir ile Zühre Meselesi ve Ceviz Ağacı gibi ünlü Nazım Hikmet şiirlerinin canlandırıldığı tek kişilik performans, Nazım Hikmet’in Balaban’ın en ünlü eserlerinden biri olan Bahar isimli tablosu için yazdığı şiirle sona ererken, genç izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Öğrencilerin ilgiyle izlediği özel gösteri, yaklaşık bir saat sürdü. Performansın ardından öğrenciler Ressam İbrahim Balaban Müzesi’ni gezerek eserleri inceledi.


Başarılı bir performansa imza atan Başyazgan, gösteri sonrası Balaban Müzesi gibi kültür varlıkları oluşturan ve bu tarz sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti. Genç sanatçı adaylarının etkinliğe büyük ilgi göstermesi ve müzede etkinlik için ayrılan alanın sınırlı olması nedeniyle gösterinin ilerleyen günlerde yeniden sahneleneceği ifade edildi.



"Müzelerle vatandaşlarımızı bir araya getiren etkinlikler artacak"


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Süleymanpaşa’nın ana vizyonlarından biri de bir kültür kenti olmaktır. Bu amaçla kentimizin en eski mahallelerinden biri olan Ertuğrul Mahallesi’nde müzeler sokağı oluşturuyoruz. Bu müzelerden biri Nazım Hikmet’in cezaevi yoldaşı Ressam İbrahim Balaban Müzesi. Müze açmak önemli ama tek başına yeterli değil. Müzelerin vatandaşlarla buluşması lazım. Bu buluşmalar sayesinde kültür kenti olma yolunda başarı elde edebiliriz. Avrupa’nın birçok kentinde müzeler farklı etkinliklere de ev sahipliği yapar. Tekirdağ’ın yetiştirdiği sanatçıların müzelerimizde şiir dinletileri gibi etkinliklerle vatandaşlarımıza ulaşmasından mutluluk duyuyorum. Bu tarz sanatsal çalışmalarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:39
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