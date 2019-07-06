Balaban kardeşler saray lezzetleriyle güç depoladı

EDİRNE (AA) - Er meydanlarının "sarı fırtınaları" İsmail ve Turan Balaban kardeşler, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Osmanlı saray tatlılarından olan kallavi kurabiyeden yiyerek enerji depoladı.

Sarayiçi Er Meydanı'na çıkmadan önce Edirneli şekerlemeci Arif Meriç'in dükkanını ziyaret eden ikiz başpehlivanlar, saray lezzetleriyle güç topladı.

Başpehlivan İsmail Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar çayırına çıkmadan önce Edirne saray lezzetleriyle güç depoladığını belirterek, "Arif ustanın kallavi kurabiyesini, deva-i misk helvasını yemeden Kırkpınar'a çıkmıyorum. Bu kurabiyelerin verdiği güçle sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar'a yıl boyunca iyi şekilde hazırlandığını da belirten Balaban, hedefinin 2012 ve 2017'de olduğu gibi altın kemere ulaşıp sevenlerini mutlu etmek olduğunu dile getirdi.

Başpehlivan Turan Balaban da her Kırkpınar öncesi saray lezzetlerini yiyerek enerjilerini artırdıklarını ifade ederek, "Bu lezzetler bize güç veriyor. Kırkpınar'a en iyi şekilde hazırlandık ve enerjimizi de aldık. Hedefimiz kürsüye çıkmak." diye konuştu.

Şekerlemeci Arif Meriç de Edirne'nin Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yaptığını ve saray lezzetleriyle meşhur olduğunu kaydetti.







