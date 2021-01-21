Bala Hatun’un çocuğu oldu mu? Bala Hatun doğum yaptı mı?
Osman Bey ile Bala Hatun’un çocuğu oldu mu? soruları Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin vasiyetini yerine getirip yeniden evlenmesi sonrası merak edilmeye başlandı. Peki Bala Hatun’un kaç çocuğu var? Bala Hatun doğum yaptı mı? Osman Bey’in çocukları var mı? Osman Bey’in kaç çocuğu var? İşte haberin detayları.
Kuruluş Osman dizisi son bölüm daha önceki bölülerde olduğu gibi yine reyting rekoru kırdı. Ertuğrul Bey’in, vefat etmeden önce yazdığı vasiyetinde Kayı Beyinin geleceği ve Osman Bey'in varis için evlenmesini istemişti. Kuruluş Osman dizisindeki senaryoya göre, evlenecek olan Osman Bey’in tarihte kaç çocuğu olduğu araştırılıyor.
Osman Bey, Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun ile evlendi. Bu Evlilikten Orhan Gazi, Çoban Bey, Pazarlı Bey, Hamid Bey, Melik Bey, Fatma Hatun dünyaya geldi.
Osman Bey'in Bala Hatun'dan çocuğu oldu mu?
Osman Bey, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali'nin kızı Rabî'a Bâlâ Hâtun ile evlendi. Osman Bey’in Bala Hatun’dan Şehzâde Alâ'addin dünyaya geldi.
Osman Bey’in çocukları
Orhan Bey (1281 - 1362)
Çoban Bey (1283 - 1337)
Pazarlı Bey (1285 - 1311)
Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
Hamid Bey (1288 - 1329)
Melik Bey (1290 - 1366)
Fatma Hatun (?)