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Medya Bala Hatun'u oynayan Özge Özer'den Kuruluş Osman itirafı
Medya

Bala Hatun'u oynayan Özge Özer'den Kuruluş Osman itirafı

Kuruluş Osman dizisinde Bale Hatun karakterini oynayan oyuncu Özge Özer'den dikkat çeken itiraflar geldi. Özer, Kuruluş Osman'ın reyting rekorlarına imza atmasındaki asıl nedenin plato olduğunu kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:11:00 -
Bala Hatun'u oynayan Özge Özer'den Kuruluş Osman itirafı

Genç oyuncu Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat vererek geniş kitleler tarafından büyük ilgi gördü. Kariyeri adına önemli bir fırsat yakalayan oyuncu, bu karakter sayesinde hayran kitlesini de artırdı.

Büyük ve meşakkatli bir projede yer aldığını anlatan oyuncu, prodüksiyonun, platonun ve set ekibinin çok zor ama güzel şartlarda çalıştığını anlattı. “Bu samimiyeti bize geçiriyorlar” diyerek Kuruluş Osman setinde her şeyin yolunda olduğunu anlatan Özge Törer, en büyük olanağın da hikayenin gerçekliğini hissettiren plato olduğunu vurguladı.

Dizideki başarının anahtarı...

Tüm oyuncuların da gerçekçi plato ile motivasyonunun arttığını Özge Törer’in sözlerinden anlayabilirsiniz. “O yaşanmışlık hissini, dönemin atmosferini daha bi sağlam bağ kurmamızı sağlıyor” diye konuşan genç oyuncu aslında dizinin başarısının da anahtarını aktarmış oldu.

İlk başta rol nedeniyle çok çekindiğini ve endişelerinin bulunduğunu belirten oyuncu, at binme konusunda da telaşlandığını ifade etti. Daha önce at binme deneyimi olduğunu da belirten Törer, “Atla bir bağ kurmak, dövüş sahneleri, kılıç sahneleri, karakteri aynı zamanda bir tutmak. Ne kadar çok istersen ve kendini inandırırsan o kadar zaten kaptırıyorsun artık. Bir süre sonra baktığımda, sezon sonunda ben zaten kendimi kaptırmışım. Artık Bala Hatun diye bir karakter var, onun yaşamına tanık olmuşsun” diyerek karaktere kendisini ne kadar çok kaptırdığını anlattı.

Ata binmenin hiç kolay bir iş olmadığının altını çizen oyuncu, ilk başlarda düştüğünü ama sonrasında bunu başardığına değindi. Karakteri canlandırırken zorlandığını da itiraf eden oyuncu, “Çünkü savaşçı bir ruhu var. Ahi kızı, ahlaklı, terbiyeli, eğitimli, gayet donanımlı bir kız. Buna onun dönemine ayak uydurmak zor oldu” şeklinde konuştu.

Tüm bu eğitimlerle birlikte karakteri oturtabildiğini anlatan oyuncu, o dünyanın içine girince de bundan çok etkilendiğini, karakteri sette yaşadığını vurguladı.

Cesur ve acısı ile dimdik ayakta duran bir karakter Bala Hatun… Oyuncu bu karaktere de başarıyla hayat verdi ve izleyicilerden de takdir topladı.

Kuruluş Osman’ın ilk dizi tecrübesi olması nedeniyle farklı duygular içinde olduğunu da gizlemeyen Özge Törer, bu kadar insan tarafından sevilip, sayılmanın da kendisine farklı duygular yaşattığı ve çok mutlu olduğunu anlattı.

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