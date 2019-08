Bal ve Kültür Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleşti

Ardahan Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Ulusal Bal ve Kültür Festivali, Çamlıçatak Oramanında ve Ardahan Kalesinde üç gün boyunca devam eden dolu dolu etkinliklerin ardından sona erdi.

Festival etkinlikleri, Kortej yürüyüşü, Aşıklar Şöleni ve Arıcılık paneli ile start aldı. Tarihi Kura Köprüsünde toplanan kalabalık, Valimiz Mustafa Masatlı, Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış,Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber, Vali Yardımcısı Salih Kalkan, İl Başkanı Yalçın Taştan,İl genel Meclis Başkanı Murat Dalanbay, STK, Dernek ve Kamu Kurum ve Kuruluşu Yetkilileri ile çok sayıda vatandaşımızın katılımı ile Milli Egemenlik Parkına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından halk ozanları tarafından konser verildi ve festivalin açılış konuşmaları yapıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Faruk Demir, festivali en güzel şekilde icra edeceklerini belirterek, Ardahanlıları 3 gün boyunca sürecek olan festival etkinliklerine katılmaya davet etti.

Vali Mustafa Masatlı da, festivallerin ilin tanıtılması noktasında önemli olduğunu belirterek, festivalin dolu dolu geçmesini umduğunu kaydetti.

Milli Egemenlik Parkındaki açılışın ardından akşam Ardahan Kalesinde Moğollar grubu konser verdi. Kaleyi tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, Moğollar grubunun şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Festivalin ikinci gününde ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Av. Ergun Özer sponsorluğunda, Belediye tarafından yapımı tamamlanan Atatürk heykelinin açılışını yapmak ve festival programına katılmak üzere Ardahan’a geldi. Şehir stadyumu kavşağında önceden moloz yığınları sebebiyle kirli bir görüntüye sahip olan alanda yapımı tamamlanan Atatürk heykelinin açılışını katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Eski Şehir Milletvekili Gaye Usluer,Vali Vekili Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan,Şişli Belediye Başkanı Muhammer Keskin ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte heykelin açılışını yaptı.

Açılışın ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Belediyeyi ziyaret ederek Belediye Başkan Faruk Demir ile bir süre görüşme gerçekleştirdiler. Ziyarette Belediye Başkanımız Faruk Demir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Patentli Ardahan Çiçek Balı hediye etti.

Belediye ziyaretinin ardından Çamlıçatak ormanında ki festival programına geçildi. Yoğun katılımın yaşandığı festival alanında Belediye Başkanımız Faruk Demir ile birlikte gezerek vatandaşlarla tokalaşan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Faruk Demir’e destek vererek seçen Ardahanlılara teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu daha sonra şöyle konuştu; “Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Onu bütün Türkiye biliyor. Türküleriyle şarkılarıyla biliyor. Belediye başkanını seçtiğiniz için sizlere teşekkür etmeye geldim. Her yerde söylüyorum. Başkanlarımızdan iki şey istiyorum. Bir harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin. Hesap vermek onurlu bir görevdir. Vatandaşa hesap vereceksin. Bu çok önemli değerli bir görev. İkincisi herkese eşit davranacaksın. Bir yerde eşitsizlik yapacaksın. Fakir bölgeye pozitif ayrımcılık yapabilirsin. Elbette isteriz memlekette huzur olsun. Her evde çalışan üreten huzur olsun. Herkes döktüğü alın terinin karşılığını alsın. Türkiye’nin gücü üretmekten geçiyor. Hepimiz üretirsek güçlü oluruz. Üretmek alın teridir. Ürütmek istihdamdır. Üretmek kadar güzel bir kavram yoktur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu festival alanından ayrılırken, festival Halk Müziği Sanatçısı Neşe Demir ve Halk ozanlarının sazlı sözlü değişleri ve sanatçıların konserleriyle devam etti. Festival kapsamında en iyi bal yarışmasında dereceye giren arıcılara ise ödülleri verildi. Akşam ise Ardahan Kalesinde muhteşem bir coşku yaşandı. Kale içini olabildiğince dolduran binlerce vatandaş, Grup Gündoğarken ve Hüseyin Turan Konseriyle coşku dolu dakikalar yaşadı. Belediye Başkanı Faruk Demir de sanatçıların daveti üzerine çıktığı sahnede sanatçıların türkülerine eşlik etti.

Festivalin üçüncü gününde ise Çamlıçatak ormanında yerel sanatçılar konser verdi. Konsere Belediye Başkanı Faruk Demir de katıldı.

Konserin ardından üç gün boyunca dolu dolu geçen 18’nci Ulusal Bal ve Kültü Festivalimizin kapanışı yapıldı.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Festival etkinliklerimize katılımlarından dolayı başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, festivale katılan ve destek veren Vali Mustafa Masatlı, Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, CHP Yerel Yönetimler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun,CHP Eski Şehir Milletvekili Gaye Usluer, Vali Yardımcıları Mehmet Kılıç, Salih Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir,CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Şişli Belediye Başkanı Muhammer Keskin, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Hanak Belediye Başkanı Ergin Ünal, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Eski Ardahan Milletvekilleri Ensar Öğüt, Kenan Altun, Saffet Kaya, Eski Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Av. Ergun Özer, STK, Dernek ve Vakıf Temsilcilerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Jandarma ve Emniyet Birimlerine, emeği geçen herkese teşekkür etti.