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Bal Tuzağı 5 operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini’ olayları ile ilgili Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen Bal Tuzağı 5 operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.

19 Mart 2019 Salı 13:11
Bal Tuzağı 5 operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini’ olayları ile ilgili Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen Bal Tuzağı 5 operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2’si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, kent genelindeki fuhuş olayları ile ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma neticesinde Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara ve Sivas olmak üzere 4 ildeki eş zamanlı olarak düzenlenen “Bal Tuzağı 5” operasyonunda yakalanan 7 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 şüpheli ise savcılıktan alınan ifadelerinin akabinde serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:11
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