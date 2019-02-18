’Bal Tuzağı 4’ operasyonunda 23 şüpheli yakalandı Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce 5 ilde eş zamanlı gerçekleşen ’Bal Tuzağı 4’ adlı fuhuş operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce 5 ilde eş zamanlı gerçekleşen ’Bal Tuzağı 4’ adlı fuhuş operasyonunda 23 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Eskişehir genelinde meydana gelen ’fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ olayları ile ilgili olarak haklarında yakalama kararı alınan 26 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 15 Şubat günü saat 07.00 sıralarında İstanbul, Ankara, Yozgat, Bilecik ve Erzincan’da eş zamanlı olarak yapılan ’Bal Tuzağı 4’ adlı operasyonda, 23 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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