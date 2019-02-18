’Bal Tuzağı 4’ operasyonunda 1 tutuklama Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleşen ’Bal Tuzağı 4’ adlı fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce Eskişehir merkezli 5 ilde eş zamanlı gerçekleşen ’Bal Tuzağı 4’ adlı fuhuş operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce Eskişehir genelinde meydana gelen ’fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini’ olayları ile ilgili olarak haklarında yakalama kararı verilen 26 zanlının yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince yapılan ’Bal Tuzağı 4’ adlı operasyonda, 23 şahıs polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 23 kişiden 13’ü emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilmişti. Şüphelilerden 3’ü savcılık tarafından, 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 zanlı da tutuklandı.

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