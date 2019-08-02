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Bal arıları petek üzerinde ay yıldız şekli oluşturdu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde arı kovanından çıkarılan bir bal peteğinin üzerindeki ay yıldız şekli görenleri şaşırttı.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:33
Bal arıları petek üzerinde ay yıldız şekli oluşturdu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde arı kovanından çıkarılan bir bal peteğinin üzerindeki ay yıldız şekli görenleri şaşırttı.


Bozüyük’te dededen toruna 60 yıldır arıcılık yapan Abdullah Özgüneş’in arıları bal peteğine ay yıldızlı Türk bayrağı çizdi. Dört kuşaktır arı yetiştiren Özgüneş, böyle bir olaya tanık olmadığını belirterek geçen seneler de arıların bal peteğine Allah yazısını yazdığını da ifade etti. Abdullah Özgüneş, arılarının kovanından çıkan bir bal peteğinin üzerinde Türk bayrağındaki gibi ay yıldız şekli olduğunu görünce gözlerine inanamadığını anlattı. Peteği arılardan tamamen temizleyen Özgüneş, ay yıldız şeklinin daha da belirgin olduğunu fark etti.


Abdullah Özgüneş, arıların ürettiği balı sağım yaparken petekteki şekli fark ettiğini söyledi. Gördüğü olay karşısındaki şaşkınlığını dile getiren Özgüneş; "60 yıldır dededen toruna arıcılık mesleğini yapıyoruz. Arıların petek üzerinde değişik isimler yazdıklarını duydum ama birebir böyle bir olaya tanık olmamıştım. Geçenlerde arılarımdan bal sağımı yaparken peteğin üzerinde bayrağa benzer bir şekil gördüm, peteğin üzerinden arıları tamamen temizlediğimde, çok güzel yapılmış bir Türk bayrağının olduğunu fark ettim. Ayrıca bu sene bal sezonu oldukça iyi durumda. Gençlerimizin arıcılık mesleği ile uğraşması gerekiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:33
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