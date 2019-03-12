Bakü'ye acil iniş yapan Rus uçağı Moskova'ya gitti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye, dün içinde bomba olduğu şüphesiyle acil iniş yapan Rusya'nın Ural Hava Yollarına ait yolcu uçağı, bomba ihbarının asılsız çıkmasının ardından bugün Moskova'ya hareket etti. Bakü Haydar Aliyev Havalimanı yetkililerinin, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, içinde bomba olmadığı belirlenen Ural Havayollarına ait Airbus A321 tipi yolcu uçağı bu sabah Moskova'ya gitmek üzere havalandı. Ural Havayolları uçağı, dün Bahreyn'in başkenti Manama'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya giderken, yerel saatle 14.56'da Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Mürettebat dahil 225 kişinin bulunduğu uçakta bomba olduğuna dair not bulunmuş, bunun üzerine kaptan Bakü'ye acil iniş yapma kararı almıştı. Yolcular tahliye edilerek otellere yerleştirilmiş, yapılan aramada uçakta bomba olmadığı tespit edilmişti.



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