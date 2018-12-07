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BAKUTEL 2018'de Türk şirketlerine büyük ilgi

Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı'nda Türksat, PTT, Turkcell ve HAVELSAN gibi Türk şirketleri yoğun ilgi gördü

07 Aralık 2018 Cuma 15:42
BAKUTEL 2018'de Türk şirketlerine büyük ilgi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 24. Uluslararası Telekomünikasyon, İnovasyon ve Yüksek Teknolojiler Fuarı (BAKUTEL 2018) sona erdi.

Açılışı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından yapılan fuarda 20 farklı ülkeden 230 şirket yer aldı. Fuarın açılışına Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katılmıştı.

Fuarda, Türksat, PTT, Turkcell ve HAVELSAN gibi Türk şirketleri kendi ürünlerini tanıtma fırsatı elde etti. Dört gün devam eden fuarı, 8 binden fazla davetli ziyaret etti. Katılımcılar, Türkiye standına büyük ilgi gösterdi.

Türksat yetkilileri e-devlet, uydu ve kablolu televizyon hizmetleri hakkında bilgi verirken PTT standında epttavm.com sitesi tanıtıldı.

HAVELSAN ise özellikle siber güvenlik alanındaki ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

HAVELSAN Ar-Ge, Teknoloji ve Ürün Yönetim Direktörü İzzet Gökhan Özbilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda Azerbaycanlı şirketlerle iş birliği olanaklarını görüştüklerini, siber güvenlik alanındaki ürünlerini Azerbaycan pazarına çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Siber güvenliğin dünyada büyük önem taşıdığını, Azerbaycan'ın da e-devlet konusunda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Özbilgin, HAVELSAN'ın siber güvenlik ürünlerinin Azerbaycan'da ciddi yer edinmesini ümit ettiklerini kaydetti.

Özbilgin, Azerbaycanlı şirket yetkilileri ve katılımcıların fuarda yer alan Türk şirketlerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 15:42
  1. BAKUTEL 2018
  2. HAVELSAN
  3. Türksat

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