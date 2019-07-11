Bakü'de "İslam Medeniyeti Kafkasya'da" sempozyumu

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "İslam Medeniyeti Kafkasya'da" başlıklı uluslararası sempozyum başladı.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA), Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi İlahiyat Enstitüsü ve Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyumun açılış toplantısına çok sayıda bilim insanı katıldı.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, toplantıda yaptığı konuşmada, küreselleşen dünyada yabancı düşmanlığının kültürler ve dinler arası diyaloğun gelişimine ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bu eğilimin barış ve istikrarın bozulmasını isteyen radikal ve terörist güçler tarafından desteklendiğini ifade eden Eren, bu tehditin önlenmesi için hoşgörünün, diyaloğun, iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı, Kafkasya'da İslamiyet'in yayılması ve gelişmesinin bölge halkları tarihinin önemli kesitini oluşturduğunu anlattı.

Kafkasya halklarının çoğunun Müslüman olduğunu hatırlatan Kurbanlı, İslami değerlerin bu halkların hayatında önemli rol oynadığına dikkati çekti.

İlahiyat Enstitüsü Rektörü Doç. Doç. Ceyhun Memmedov, İslam medeniyetinin gelişiminde Kafkasyalı, özellikle de Azerbaycanlı alimlerin kendilerine has rolü olduğunu vurgulayarak, ünlü İslam alimlerden bahsetti.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Gövher Bahşeliyeva, İslamiyet'in Azerbaycan'da yayılmaya başladığı andan itibaren derin kök saldığını, insanların davranış, düşünce, maneviyat ve kültürüne etki gösterdiğini dile getirdi.

Toplantıda, 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Moskova İslam Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Damir Muhetdinov ve Rusya İslam Enstitüsü Rektörü Rafik Muhametşin de yer aldı.

Kafkasya'da İslamiyet konulu bilimsel sunumlarla devam eden sempozyum 13 Temmuz'da sona erecek.