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Bakü'de "Azerbaycan-Türkiye Halk Dansları" gösterisi

19 Mart 2019 Salı 19:59
Bakü'de "Azerbaycan-Türkiye Halk Dansları" gösterisi

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Nevruz Bayramı dolayısıyla "Azerbaycan-Türkiye Halk Dansları" gösterisi düzenlendi.

Bakü Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bakü Koordinatörlüğü, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti Atatürk Üniversitesi (AÜ), Müslim Magomayev Azerbaycan Devlet Filarmonisi tarafından ortak düzenlenen etkinliğe Bakü YEE Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan Devlet Genç Seyirciler Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Özdemir, Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasının en eski bayramlarından olduğunu söyleyerek, bayram dolayısıyla Türk ve Azerbaycanlı halk oyunları ekiplerini aynı sahnede buluşturduklarını belirtti.

TİKA Bakü Program Koordinatörü Tiryaki de Nevruz'un Türk dünyasının sembol bayramlarından olduğunu ve bir zamanlar Sovyet yönetimi altında bulunan Türk dili konuşan halkların tüm baskılara rağmen kendi kültür ve geleneklerini yaşattığını kaydetti.

MÜSİAD Azerbaycan Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yapar ise Nevruz'un birlik, beraberlik, sevgi, ve dayanışmanın tezahürü, Türk milletinin olduğu her yerde kutladığı yeniden uyanışın hikayesi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından AÜ halk oyunu ekibi başbar, koçeri, uzundere, sekme ve hançer barı gibi halk oyunlarını icra etti.

Azerbaycan Devlet Şarkı ve Dans Topluluğunun ise Azerbaycan, enzeli ve cengi danslarını icra ettiği etkinlik, davetliler tarafından ilgi ve coşkuyla izlendi.

Gösterinin sonunda iki grubun birlikte icra ettiği "Türkiye-Azerbaycan kardeşlik dansı" ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 19:59
  1. Azerbaycan
  2. türkiye
  3. Yunus Emre Enstitüsü

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