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Bakü Türk Okulları öğrencileri Digah Türk Şehitliği'nde fidan dikti

07 Nisan 2019 Pazar 13:49
Bakü Türk Okulları öğrencileri Digah Türk Şehitliği'nde fidan dikti

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarının öğrencileri, Digah kasabasındaki Kafkas İslam Ordusu askerlerinin mezarlarının bulunduğu şehitliğin çevresine fidan dikti.

Abşeron Valiliğince tamir edilerek anıt haline getirilen ve Osmanlı ordusunun 9 isimsiz askerinin naaşının defnedildiği şehitlikte düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman, Bakü Türk Okulları öğrencileri ve veliler katıldı.

Şehitler için duaların edildiği etkinlikte öğrenciler, şehitliğin çevresine 200 fidan dikti.

Eğitim Müşaviri Ağırman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk askerlerinin bundan 101 yıl önce bu topraklar için canlarını feda ettiğini, torunlarının bugün dedelerinin kabirlerine ziyarette bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın birçok bölgesinde Osmanlı askerlerinin izlerinin olduğuna dikkati çeken Ağırman, ağaçlandırma çalışması yaparak ecdadı yad ettiklerini anlattı.

Torunların dedelerini unutmadığını vurgulayan Ağırman, şehitlerin varlığının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik duygusunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Bakü Türk Okulları Okul Aile Birliği Başkanı Muhterem Öz de Azerbaycanlı kardeşlerini korumak için 101 sene önce buraya gelerek şehit olan Türk askerlerini anmak amacıyla ağaçlandırma yaptıklarını kaydetti.

Azerbaycanlıların Türk şehitliklerine Türkiye'deki bilinçle sahip çıktığını ve Türkiye'den sonra en fazla Türk şehitliğinin bu ülkede bulunduğunu söyleyen Öz, şehitlerin niye burada bulunduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine işaret etti.

- Kafkas İslam Ordusu

Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kuruldu ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde savaştı.

Azerbaycan ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'a doğru sefere çıktı.

Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı.

Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için bin 130 şehit verdi. Azerbaycan'ın Bakü, Abşeron, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 13:49
  1. Bakü
  2. Kafkas İslam Ordusu
  3. Türk şehitliği

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