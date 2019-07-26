Baksı Müzesi ziyaret edildi Türk Dünyası’nın Bilge Atası Dede Korkut adına bu yıl 25.

Türk Dünyası’nın Bilge Atası Dede Korkut adına bu yıl 25.si düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Baksı Müzesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, beraberindeki yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirler ile Bayburtlular müzede sergilenen eserleri inceleyerek müzenin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’dan bilgi aldılar.

Bayburt’a 45 km uzaklıkta olan Baksı Müzesi’ne Bayburt Belediyesi tarafından ücretsiz toplu ulaşım imkânı da sağlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.