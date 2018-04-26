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Bakmayın 7 yaşında olduğuna! Kazancı dudak uçuklatıyor

Dünyanın en çok kazanan çocukların listesi açıklandı. "Rich Kids of Today" (Günümüzün Zengin Çocukları) adlı internet sitesi henüz 7 yaşında olan Ryan'ın yıllık 11 milyon dolar kazandığını açıkladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 08:40
Bakmayın 7 yaşında olduğuna! Kazancı dudak uçuklatıyor

'Ryan Toys Review" isimli kanal sayesinde zirveye oturan Ryan, her yıl 11 milyon dolar kazanıyor. Listenin ikinci sırasında Sia'nın video kliplerinde dans ederek dünya çapında ünlenen ve 7 yıldır ABD'deki TV şovlarında dans eden 15 yaşındaki Maddie Ziegler bulunuyor. Maddie yılda 5 milyon dolar kazanıyor.

Üçüncü sıradaysa yine yılda 5 milyon dolar kazanan 14 yaşındaki Stranger Things dizisi oyuncusu Millie Bobby Brown var. Sabah'taki habere göre, Modern Family dizisindeki rolüyle yılda 4 milyon dolar kazanan 10 yaşındaki Aubrey Anderson- Emmons dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada Stranger Things'deki rolüyle ünlenen ve yılda 3 milyon dolar kazanan 15 yaşındaki Finn Wolfhard var.

Kısa müzik veya teatral performans videolarının yüklendiği "musical.ly" isimli uygulamayla ünlenen 15 yaşındaki Jacob Sartorius yılda 3 milyon dolarlık geliriyle listenin altıncı sırasında yer bulurken, Cindy Crawford'ın kendisi gibi manken olan 16 yaşındaki kızı Kaia Gerber de yıllık 500 bin dolarlık geliriyle listeye girdi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 08:40
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