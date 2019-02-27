Bakliyat makinesi hırsızlığına 2 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekipleri, bir fabrikadan piyasa değeri 50 bin TL olan 2 adet bakliyat makinesi hırsızlığı olayı ile ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadan piyasa değeri 50 bin TL olan 2 adet bakliyat makinesi çalındı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine durum İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri,makinelerden birini bir araç üzerinde bulurken, diğerinin hurdacıya satıldığını tespit etti. Hırsızlık olayı ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.