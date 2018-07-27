Baklayı ağızlarından çıkardılar! ABD'nin Türkiye tasarısında dikkat çeken ifade

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin ardından, "Türkiye Uluslararası Finans Kuruluşları Yasası" adıyla, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

ABD AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: 15 TEMMUZ!

Uluslararası Finans Kurumları Yasası'nın 701'inci maddesindeki "İnsan hakları ihlalleri durumunda ABD'nin bu konuyu gündeme getirmesi politikasıdır." cümlesine atıfta bulunulan tasarıda, "Uluslararası ve sivil toplum kuruluşları, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ciddi şekilde insan hakları ihlallerini belgelemiştir." ifadesine yer verildi.

Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile diğer uluslararası finans kuruluşlarındaki ABD'li yöneticilere, Türkiye'ye yardım yapılmasını engellemesi talimatı verilmesini ön görüyor.