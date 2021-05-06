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Yemek Tarifleri Baklava yufkasından çıtır börek nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

Baklava yufkasından çıtır börek nasıl yapılır?

Baklavalık yufkadan börek tarifi | Bayram günlerinde baklavanın yanına leziz börekler de hazırlanır. Sizde leziz ve çıtır çıtır bir börek tarif arıyorsanız mutlaka bu tarifi deneyebilirsiniz. Peki, çıtır börek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-06 14:37:00 -
Baklava yufkasından çıtır börek nasıl yapılır?

Ağızınızda dağılan çıtır çıtır leziz bir tarif arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Bayram için çıtır börek tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket baklavalık yufka
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yumurta akı (Sarıları üzerine)

İç harcı için:

  • Beyaz peynir ya da lor peyniri
  • Maydanoz

Baklava yufkasından çıtır börek nasıl yapılır?

Baklava yufkasından yapacağınız bu tarifi peynirli yerine ıspanaklı, patatesli ya da kıymalı olarak da hazırlayabilirsiniz.

Bir kasede süt, sıvı yağ, yoğur ve yumurta aklarını çırpın.

İki adet yufkayı tezgaha yayın ve üzerine sos sürün.

İki yufka daha serin ve üzerine yağ sürün.

İki yufka daha serip bu kez iç harcı yayın.

Yufkayı rulo olarak sarın ve yufkayı 4-5 parça olarak kesin.

Kalan yufkaları da ayrı şekilde 6 kat olarak hazırlayın. 2 katta bir sos sürmeyi unutmayın.

Kalan sosun içine yumurta sarıları ekleyin.

Sosu böreklerin üzerine sürün.

Böreklerin üzerine çörek otu ya da susam serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında börekleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun. 

Baklava yufkasından kolay baklava
Baklava yufkasından kolay baklava

Yemek Tarifleri

Baklava yufkasından kolay baklava

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