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Yemek Tarifleri Baklava şerbeti ölçüsü | Baklava şerbeti tarifi
Yemek Tarifleri

Baklava şerbeti ölçüsü | Baklava şerbeti tarifi

Baklava şerbeti nasıl yapılır? Ramazan bayramı öncesinde hazırlıklar başladı. Pek çok hanım bayram öncesinde baklava hazırlıklarına başladı. Baklavanın en hassas noktası olan şerbetin nasıl hazırlanması gerektiği ise merak ediliyor. Peki, baklava şerbeti için ne lazım? Baklava şerbeti püf noktası

Yeniakit Publisher
2022-04-21 14:19:00 -
Baklava şerbeti ölçüsü | Baklava şerbeti tarifi

Bayram denildiği zaman akıllara gelen ilk ikram baklavadır… Baklava açmak isteyenler ise şerbetin nasıl hazırlanması gerektiğini araştırıyor.

Baklava şerbeti ölçüsü

Malzemeler:

  • 4 su bardağı şeker
  • 5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Baklava şerbeti tarifi

Baklavayı hemen şerbetlemeniz gerekiyorsa; tatlıyı açmadan önce mutlaka şerbeti hazırlamanız gerekiyor. Sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbetin gezdirilmesi gerekiyor.

Bir tencereye 5 bu bardağı su ve 4 su bardağı şekeri alıp kaynamaya bırakın.

Şeker eridikten 15 dakika sonra limon suyunu ekleyin.

Limonu ekledikten 5 dakika sonra ise ocağın altını kapatın.

Bu ölçüler büyük bir baklava tepsisi için uygundur.

Afiyet olsun.

Nefis lezzetli baklava hamuru nasıl yapılır? Tam kıvamında kıyır kıyır baklava hamuru tarifi
Nefis lezzetli baklava hamuru nasıl yapılır? Tam kıvamında kıyır kıyır baklava hamuru tarifi

Yemek Tarifleri

Nefis lezzetli baklava hamuru nasıl yapılır? Tam kıvamında kıyır kıyır baklava hamuru tarifi

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