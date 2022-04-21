Baklava şerbeti ölçüsü | Baklava şerbeti tarifi

Baklava şerbeti nasıl yapılır? Ramazan bayramı öncesinde hazırlıklar başladı. Pek çok hanım bayram öncesinde baklava hazırlıklarına başladı. Baklavanın en hassas noktası olan şerbetin nasıl hazırlanması gerektiği ise merak ediliyor. Peki, baklava şerbeti için ne lazım? Baklava şerbeti püf noktası