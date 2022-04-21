Baklava şerbeti ölçüsü | Baklava şerbeti tarifi
Baklava şerbeti nasıl yapılır? Ramazan bayramı öncesinde hazırlıklar başladı. Pek çok hanım bayram öncesinde baklava hazırlıklarına başladı. Baklavanın en hassas noktası olan şerbetin nasıl hazırlanması gerektiği ise merak ediliyor. Peki, baklava şerbeti için ne lazım? Baklava şerbeti püf noktası
Bayram denildiği zaman akıllara gelen ilk ikram baklavadır… Baklava açmak isteyenler ise şerbetin nasıl hazırlanması gerektiğini araştırıyor.
Baklava şerbeti ölçüsü
Malzemeler:
- 4 su bardağı şeker
- 5 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Baklava şerbeti tarifi
Baklavayı hemen şerbetlemeniz gerekiyorsa; tatlıyı açmadan önce mutlaka şerbeti hazırlamanız gerekiyor. Sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbetin gezdirilmesi gerekiyor.
Bir tencereye 5 bu bardağı su ve 4 su bardağı şekeri alıp kaynamaya bırakın.
Şeker eridikten 15 dakika sonra limon suyunu ekleyin.
Limonu ekledikten 5 dakika sonra ise ocağın altını kapatın.
Bu ölçüler büyük bir baklava tepsisi için uygundur.
Afiyet olsun.