Baklava kutusundan kaçak ilaç çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda bin 891 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen istihbarat ve analiz çalışmalarında ilaç kaçakçılığı yapılabileceği bilgisi edinildi. İstihbarat Bilgi Sisteminde geçmişe yönelik yapılan çalışmada şüpheli görülen şahıslar belirlendi. Bu şahıslar Varış Öncesi Programına tanımlanarak hareketleri inceleme altına alındı.

Yapılan analizler sonucunda riskli olarak belirlenen şahıslardan birinin, Hatay Havalimanı’na gelerek İstanbul’dan aktarmalı olarak Bahreyn’e gitmek için işlemlere başladığı sırada sistem uyarı verdi. Muhafaza ekiplerince şahıs havalimanında tespit edilerek uzaktan gözlem altına alındı.

Söz konusu şüpheli kişinin uçuş işlemlerini tamamladıktan sonra herhangi bir gümrük beyanında bulunmadan uçuşunu gerçekleştirmek istemesi üzerine şahsın el çantası ve bavulunda arama yapıldı. Yapılan kontroller neticesinde bir kısmı açık bir kısmı ise baklava kutularına gizlenmiş vaziyette toplam bin 891 kutu ilaç ele geçirildi.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ön analizlerde kaçak ilaçların halk sağlığını tehlikeye atabilecek içeriklere sahip olduğu, üretiminde de herhangi bir denetim ve kontrol işlemi bulunmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.