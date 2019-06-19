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Baklava kutularında uyuşturucu

Kilis’te, eş zamanlı düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 448,14 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:48
Baklava kutularında uyuşturucu

Kilis’te, eş zamanlı düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 448,14 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan Suriye uyruklu 4 zanlı tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, eş zamanlı 4 ayrı operasyon düzenlendi. Baklava kutularının içerisinde 448,14 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Suriye uyruklu M.D, A.H. ve A.H.M. ile N.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 Suriyeli zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:48
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