Baklava çalan çocuklar kadar bedel ödetemedik!

Tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat sürecine ilişkin davada sanıkların tutuksuz yargılanmasına itirazlar devam ediyor. Mağdurlar, aç kaldığı için baklava çalan çocuklar bile tutuklanırken, suçları sabit olan darbecilerin tutuksuz yargılanmasına itiraz ediyorlar. Savcı Hanifi Yıldırım’ın usul ve yasaya aykırı bulduğu kararı istinafa taşıyacağını belirten dilekçesinin ardından, davaya katılan mağdurlar da art arda itirazda bulunuyorlar.

GARİP KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Davanın müştekilerinden Hasan Hüseyin Uludağ, avukatları Cengiz Tangören ve Ahmet Taylan aracılığı ile verdiği dilekçede, ülkemizde aç kaldığı için baklava çalan çocuklar bile tutuklanırken, halkın seçtiği hükümeti devirenlerin ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarının yasa ve hukuka aykırı olduğunun altını çizdi. Müşteki Uludağ, mahkemeye verdiği dilekçede, 13.04.2018 tarihinde tefim edilen kararın, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına dair kısımlarına itiraz ettiğini belirterek, şöyle denildi: “Ülkemizde aç kaldığı için baklava çalan çocuklar bile tutuklanıyor. Mahkeme yetki aşımı yapmıştır. Halkın seçtiği hükümeti deviren, sokaklarda tanklar yürüten, ülkede cadı avı başlatıp, inançları ve giyim tarzları nedeniyle insanlara hayatı zehir edip ceza evlerine tıkılan, nice hayatları karartan, binlerce kişinin eğitim ve çalışma hayatlarını ellerinden alan bu darbeci vatan hainleri tutuksuz yargılanmaları ve gerekse suçları sabit olarak hüküm giydikleri halde istisnasız hepsinin yaşlılık ve hastalık gibi gerçek olmayan, belgelenemeyen bizce uydurma gerekçeler ile tutuklanmamalarının kabulü mümkün değildir.”

“ÖDÜLLENDİRİLDİLER”

Sanıkların hiçbirinin mahkeme dosyasına, yaşlı ve hasta olmaları nedeniyle tutuklu kalmalarında sakınca olduğuna dair sağlık kurulu raporu sunmadığını belirten müşteki avukatlarının adli kontrol kararına itiraz dilekçesinde, şöyle devam edildi: “Bu yönde açık bir talepte dahi bulunulmamıştır. Buna rağmen sayın mahkemece sanıkların avukatlığını yaparcasına hasta ve yaşlı oldukları gibi soyut nedenlerle tutuklanmama kararı verilmesinin akıl ve mantıkla izahı mümkün değildir. Darbecilere bu kadar hüsnüniyetle yaklaşılması, adeta ödüllendirilircesine hiç birinin tutuklanmamasının hukuka ve hayatın olağan akışı ile izahı mümkün değildir”.